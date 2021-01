In diesem Jahr will Gotha das Barockfest feiern, vielleicht weniger dicht gedrängt wie im Jahr 2019 (Archiv-Foto).

Aus Maskenpflicht wird Maskenball in Gotha

Die aktuell bestehende Maskenpflicht könnte Ende August zum Barockfest bei einem Maskenball grazile Freudensprünge auslösen. Jedenfalls kalkuliert eine Vision für Schloss Friedenstein für 2021, im zweiten Jahr mit Corona, auch das Tragen von Masken in höfischer Form mit ein.

„2020 ist Geschichte und mit diesem merkwürdigen Jahr hoffentlich auch bald die Zeit der geschlossenen Museumstore und abgesagten Veranstaltungen“, sagen Susanne Hörr und Marco Karthe, Sprecher der Stiftung Schloss Friedenstein, beim Blick aufs neue Jahr.

Auch wenn die Schlosstüren für das Publikum nach wie vor geschlossen sind, geschehe hinter den Kulissen viel. Schließlich stecke der Friedenstein voller Geschichten, Objekte und neuer Projekte. Momentan seien die Blicke jedoch noch etwas zaghaft und bange auf die nächsten Wochen gerichtet.

8,40 Meter Abstand bei Saurier-Ausstellung

Doch die Corona-Begleiterscheinungen haben den Schlossstrategen auch Anregungen für Programme und Ausstellungen in den kommenden Monaten geliefert. Neben der Maskenpflicht könnte sogar das Abstandsgebot für den Museumsgebrauch umgewandelt werden. Die 1,50 Meter könnten zu 8,40 Meter bei der Ausstellung „Saurier – Die Erfindung der Urzeit“ werden; geplant vom 7. Februar bis 22. August mit einer digitalen Vernissage am 6. Februar.

Die „Viruslast“, so das Wortspiel von Karthe und Hörr, lasse sich in „lasterhaft“ kecke Naturfotos bei der Ausstellung „Glanzlichter“ verwandeln (geplant vom 24. Januar bis 21. März, digitale Eröffnung am 23. Januar).

Aus den Geisterspielen des ausgefallenen Ekhof-Festivals 2020 würden wieder Gastspiele vom 2. Juli bis 28. August im Ekhof-Theater. Statt der Mitteilung „Wieder mal zu“ würde es „wieder da“ heißen, wenn die verloren geglaubten Werke Alter Meister, die 40 Jahre nach dem Raub aus Schloss Friedenstein im Jahre 1979 zurückgekehrt waren, nach ihrer Restaurierung wieder präsentiert werden können.

Das soll mit einer Ausstellung vom 24. Oktober bis 22. Mai 2022 geschehen. - So die Corona-Pandemie dann überwunden ist, es keine neuerlichen Ausbrüche und Lockdowns gibt.