Ausbildung der Feuerwehren im Kreis Gotha wird ausgesetzt

Nicht nur Kunst, Kultur, Freizeit, Sport und Hotel/Gastronomie sind wieder von der am 2. November in Kraft getretenen Thüringer Sars-Cov2-Verordnung von einer Schließung betroffen, sondern auch die freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Gotha. Diese können derzeit ihre Ausbildungslehrgänge nicht fortsetzen.

Betroffen davon sei die Kreisausbildung und Standortausbildung, teilte Landrat Onno Eckert (SPD) mit. „Wir reden hier von Lehrgängen im Bereich Atemschutz", so der Kreischef. Vorrangig werden solche Lehrgänge an mehreren Wochenenden abgehalten. Das sei aber aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation nicht möglich. Deshalb habe man sich im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Landratsamtes dafür entschieden, die Lehrgänge auszusetzen. „Wir wollen das Risiko für unsere Kameraden so niedrig wie möglich halten", erklärt der Landrat. Auch die Kinder- und Jugendlichen bei den Jugendfeuerwehren müssen wieder auf ihre Ausbildung verzichten. Wie der Gothaer Kreischef bestätigte, gehört die Ausbildung der Jugendfeuerwehren zu den Freizeitangeboten und darf laut Landesverordnung auch nicht durchgeführt werden. Viele Jugendwehren schulen ihren Nachwuchs gerade in Gerätekunde und Brandschutz.