Ausbildung stagniert momentan bei der Feuerwehr in Hörsel

Hörsels Bürgermeister klopft auf Holz: Den Feuerwehren der Landgemeinde sind in den zurückliegenden Corona-Wochen Großeinsätze erspart geblieben, sagt Rainer Rudloff (Freie Wähler), selbst ein gestandener Feuerwehrmann in Teutleben. Allerdings ruhe die Ausbildung. Der Schulungsbetrieb laufe erst wieder allmählich an. Lehrgänge fallen nach wie vor aus. Größere Investitionen stehen derzeit bei den zehn Feuerwehren in den elf Orten nicht an.