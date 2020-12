Ausblick auf Jubiläumsjahr 2021 in Gotha

In der Serie „Gothaisches Kalenderblatt“ werden seit nunmehr zwei Jahrzehnten monatlich die jeweiligen Jubiläen von Ereignissen und Persönlichkeiten vorgestellt. 2021 haben mehr als 100 Gothaer Persönlichkeiten einen runden Geburts- oder Todestag. Dazu kommen noch die für die Stadtgeschichte relevanten Ereignisse. Wir geben bereits einen kleinen Ausblick der anstehenden wichtigsten Jubiläen.

Nicht alle lassen sich auf ein genaues Datum terminieren. Dadurch fehlen sie in den nach Monaten geordneten Kalenderblättern. Das betrifft unter anderem den Thüringer Landgrafen Ludwig IV. (1200-1227), der 1221 die ungarische Königstochter Elisabeth (1207-1231), die spätere Heilige Elisabeth, heiratete. Im Jahre 1296 kam der römisch-deutsche König Adolf (vor 1250-1298) zum dritten Mal nach Thüringen und verwüstete vor allem das gothaische Land sehr.

Krieg, Unruhen, Vereinsgründungen

Anderthalb Jahrhunderte später begann 1446 der Sächsische Bruderkrieg, der sich bis 1451 hinzog. Im Jahre 1496 wurde das neue Münzhaus „Zum Einhorn“ in der Salzengasse errichtet. An dieses erinnert an der Fassade des Hauses Hauptmarkt 27 die zweitverwendete gleichnamige Hausmarke.

Der 1521 in Augsburg geborene David von Baumgartner war als Kaufherr, Politiker und kaiserlicher Rat tätig. Ihm wurde zum Verhängnis, dass er sich der Adelsverschwörung des Ritters von Grumbach anschloss. Nachdem 1566 auch über ihn die Reichsacht verhängt worden war, erfolgte am 18. April 1567 seine Hinrichtung auf dem Gothaer Marktplatz.

Zu Unruhen kann es in Gotha 1771 infolge einer Hungersnot, an der bis 1772 604 Menschen starben. Ein Vierteljahrhundert später wurde 1796 die Hundesteuer zwecks Deckung der Kriegskosten eingeführt.

1821 begann der Bau der Straßen nach Schmalkalden und Langensalza, der 1822 abgeschlossen war. Im Jahre 1846 erfolgte die Gründung eines Frauenvereins für Armen- und Krankenpflege, des Kunstvereins sowie der Stollberg’schen Buchdruckerei. 1871 begann der Bau einer Hochdruck-Wasserleitung, durch die ab 1873 Wasser aus dem Thüringer Wald nach Gotha fließen konnte.

Monatliche Jubliäen

Nachfolgend nun jeweils ein Jubiläum pro Monat: Den Anfang macht der am 29. Januar 1796 geborene Postmeister Karl Schäfer, der 1879 der Stadt Gotha 500.000 Mark für ein Greisenasyl stiftete. Der Wohltäter starb am 17. August 1880.

Schäfers Beispiel folgte die am 27. Februar 1896 verstorbene Privatiere Therese Gayer. Sie wurde am 19. April 1819 geboren und stiftete 330.000 Mark zur Einrichtung einer Renten- und Altenheim-Stiftung für alleinstehende bedürftige Frauen und Jungfrauen Gothas.

Am 27. März 1946 wurden unter sowjetischer Besatzung 44 Gothaer Straßen, Wege und Plätze umbenannt. Einige wenige davon erhielten 1991 ihren alten Namen wieder, wie beispielsweise die Dorotheen-, Friedrich- und Helenenstraße.

Vor 475 Jahren starb am 7. April 1546 der am 26. Dezember 1490 im fränkischen Lichtenfels geborene Theologe und Reformator Friedrich Myconius, der seit 1524 als erster evangelischer Superintendent und Pfarrherr in Gotha wirkte.

Der spätere Verlagsbuchhändler und Lexikograph Joseph Meyer wurde am 9. Mai 1796 in der heutigen Querstraße 5 geboren. 1826 begründete er in der späteren Friemarer Straße 17 sein Bibliographisches Institut, das er jedoch 1828 nach Hildburghausen verlegte, wo er am 27. Juni 1856 starb.

Aufgrund der Bestimmungen des Friedensdiktates des Versailler Vertrages begann am 11. Juni 1921 der Abbruch der 1910 erbauten Luftschiffhalle in der Töpfleber Flur. Lediglich der Name des Gewerbegebietes „Luftschiffhafen“ erinnert noch an dieses Kapitel der Stadtgeschichte.

Dem Landgrafen Wilhelm IX. von Hessen-Kassel wurde am 11. Juli 1771 in Hanau die Tochter Caroline Amalie geboren, die 1802 den verwitweten späteren Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1772-1822) heiratete. Sie lebte als Witwe im Winterpalais und starb am 22. Februar 1848.

Erst am 26. August 1846 erfolgte die Aufstellung eines Grabmals auf der vermuteten Begräbnisstätte von Conrad Ekhof (1720-1778) auf dem damaligen Friedhof II. 1969 wurde es auf den Hauptfriedhof umgesetzt.

Der am 9. September 1821 in Traßdorf geborene Pädagoge August Köhler begründete 1857 ein Seminar für Kindergärtnerinnen in Gotha, wo er am 22. April 1879 verstarb.

Im Siebleber Gasthof „Vier Jahreszeiten“ fand vom 11. bis 16. Oktober 1896 ein SPD-Parteitag mit August Bebel, Wilhelm Bock, Wilhelm Liebknecht und Clara Zetkin statt.

Anlässlich seines 31. Todestages erfolgte am 15. November 1996 die Enthüllung eines Gedenksteins für den Lehrer und Naturschützer Erich Veit (1890-1965) am Beginn des Naturlehrpfades am Fuß des Kleinen Seeberges.

Als erster Schulneubau Gothas nach 1945 wurde am 15. Dezember 1971 die spätere POS „Wilhelm Pieck“ mit 20 Klassenräumen für 720 Schüler in der Brunnenstraße übergeben.