Auschwitz’ Schicksale: Zwei Vorträge im Gothaer Tivoli

Gotha. Über vergessene Schicksale referieren Reinhard Schramm und Alwin Meyer in der Sonderausstellung im Gothaer Tivoli.

Im Rahmen der Sonderausstellung „,Ich konnte nicht schreien, nur deshalb lebe ich noch‘: Geboren in Auschwitz“ referieren am Mittwoch, 6. Oktober, um 19 Uhr Professor Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, über „Jüdisches Leben in Thüringen“ und der Kurator Alwin Meyer zum Thema „Vergesst uns nicht: Die Kinder von Auschwitz“. Dazu lädt der Verein Bildung vereint in Zusammenarbeit mit Arbeit und Leben Thüringen, Förderverein Gothaer Tivoli, Kommpottpora, Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Gotha und dem Verein für Stadtgeschichte Gotha ein. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung ist bis 10. Oktober dienstags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr zu besichtigen. Voranmeldung unter Tel.: 03621/704127 oder info@tivoli-gotha.de.