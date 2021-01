Gotha Medienausleihe in der Stadtbibliothek ist weiterhin möglich.

Ausleihe in Gotha übers Fenster

Die Stadtbibliothek Gotha ist weiterhin zur Abholung und Rückgabe von Medien erreichbar. Darauf weist Stadtpressesprecher Maik Märtin hin. Medien können telefonisch oder per E-Mail vorbestellt werden. Sie stünden am Folgetag zur Abholung über das Fenster am Eingang Karolinenhof (Rückseite des Hauses) bereit. Die Rückgabe erfolge über den Automaten im Foyer der Stadtbibliothek. Für die Medienrecherche könne der Online-Katalog der Stadtbibliothek genutzt werden.