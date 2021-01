In kommunalen Gothaer Kindergärten wird die Notbetreuung weitergeführt.

Aussicht auf eingeschränkten Regelbetrieb in Gothaer Kindergärten ab Februar

Gotha. Die Notbetreuung in den kommunalen Kindergärten Gothas wird über den 8. Januar hinaus weitergeführt. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gotha. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bei niedrigen Infektionszahlen soll ab dem 1. Februar der eingeschränkte Regelbetrieb wieder aufgenommen werden.

Die Notbetreuung in Anspruch nehmen können berufstätige Eltern, die nicht von zu Hause aus arbeiten können und zugleich zwingend für den Betrieb benötigtes Personal in systemrelevanten Branchen sind. Wer die Notbetreuung in Anspruch nimmt, muss sich mit der Kindergartenleitung über die Betreuungszeiten abstimmen. Frühstück-, Mittags-und Vesperversorgung müssen mitgebracht werden. red

Weitere Informationen und Formulare für die Notbetreuung sind abrufbar unter www.gotha.de