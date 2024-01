Aussicht auf gute Nachrichten

Wieland Fischer über schöne und traurige Momente des zurückliegenden Jahres

Es heißt wieder einmal Abschied nehmen von einem Jahr. Bewegte Tage, Wochen, Monate liegen hinter uns. Weggefährten haben uns verlassen, manche prägende Zeitgenossen für immer. Ich denke etwa an den Gothaer Ehrenbürger Eckardt Hoffmann, der am 7. März dieses Jahres von uns gegangen ist.

Doch wir haben auch viel Schönes im nun zurückliegenden Jahr erfahren. Die Europeade, als etwa 5000 Trachten- und Folklorefreunde aus Europa im Juli singend und tanzend durch Gotha gezogen sind, war beispielgebend für ein friedliches Miteinander in Kriegszeiten wie diesen, des anhaltenden Sterbens und Leidens in der Ukraine oder im Gazastreifen.

Das lässt uns nicht kalt. Erst diese Woche haben wir wieder von dem beispielgebenden Einsatz der Gothaer Ukrainefreunde berichtet, die Hilfsgüter notleidenden Menschen in der Kriegsregion bringen.

Hierzulande geht es darum, Flüchtlinge, Zuwanderer zu integrieren, in Arbeitsprozesse einzubinden, um dem wachsenden Fachkräftemangel begegnen zu können. Von all dem und vielem mehr haben wir in unserer Zeitung berichtet, Beispielgebendes vorgestellt.

Nicht alles konnten wir fassen, mitunter fehlte am Ende schlicht die Zeit. Oder wir haben zu spät davon erfahren. Etwa davon, dass in Friedrichroda das angestammte Schuhhaus Schippers in der Hauptstraße geschlossen ist. Allem Ladensterben zum Trotz haben Tausendsassa Gerhard Schippers und seine Frau Regina die Fahne lange hochgehalten, bis weit ins Rentenalter. Aber es soll 2024 wieder „geschippert“ werden. So steht es optimistisch an der Ladentür. Nachfolger seien gefunden.

In der Aussicht auf viele gute Nachrichten verbleibe ich in herzlicher Verbundenheit fürs Jahr 2024.