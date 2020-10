Ausstellung bei Gothaer Handweberei

Das Modeatelier "Verwebtes" an der Hünersdorfstraße in Gotha zwischen Buttermarkt und Hauptmarkt wird ab Donnerstag, dem 15. Oktober Ausstellungsort für Keramik-Kunst. Das Archiv-Bild zeigt den Veranstaltungsort während der Gothaer Shopping-Nacht.

Am Donnerstag, dem 15. Oktober, eröffnet um 18 Uhr in den Räumen der Handweberei Kempe am Gothaer Hauptmarkt 6/7 (Eingang unter den Arkaden Hünersdorfstraße) eine Ausstellung der Keramik-Künstlerin Annekatrin Räthe-Schönert. Sie zeigt Werke als Kunst wie auch zur Verwendung im Alltag.

Räte-Schönert habe nach dem Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee viele Jahre als selbstständige Keramikerin und Designerin in Chemnitz gearbeitet und wohnt nun in Thüringen, teil die Veranstalterin der Ausstellung, Cathleen Kempe mit.

Zur Ausstellungseröffnung sei die Künstlerin anwesend, es gebe Musik und und kleine Snacks, ergänzt sie. Die Ausstellung währt bis 18. November. Kempe plant künftig wechselnde Ausstellungen mit Kunsthandwerkern.