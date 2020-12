Die Galerie Grahn in Bad Tabarz.

Ausstellung Herbstsalon in Bad Tabarz wird verlängert

Volker Grahn als Inhaber der Galerie Grahn in Bad Tabarz kündigt an, dass die aktuelle Ausstellung Herbstsalon bis zum 31. Dezember dieses Jahres verlängert wird. Es treffen sich unterschiedliche Künstler im Salon: Roger Bonnard, A. R. Penck, Werner Wittig, Max Uhlig, Gerd Mackensen, Gerd Kanz, Gerhard Bergmann, Strawalde, Bernd Zimmer oder Heinz Scharr sind in der Galerie zu entdecken.