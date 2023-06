Ausstellungen im Landkreis Gotha für Züchter wieder einfacher

Gotha. Geflügelpest stellt aktuell keine große Gefahr da. Nur zwei Fälle im Frühjahr in Thüringen nachgewiesen.

Wegen des Auftretens der Geflügelpest wurde in der Allgemeinverfügung vom 12. Dezember 2022 geregelt, dass Geflügel und gehaltene Vögel an Geflügelausstellungen oder Geflügel-Veranstaltungen anderer Art nur nach vorheriger virologischer Untersuchung teilnehmen dürfen. Da die Zahl der Ausbrüche rückläufig ist, geht das Friedrich-Loeffler-Institut von einem geringen Eintragsrisiko durch Verschleppung des Virus zwischen Haltungen innerhalb Deutschlands aus.

Wie das Landratsamt Gotha weiter mitteilt, sind im Frühjahr in Thüringen ein Wildvogelfall und ein Geflügelpestfall in einem Rassegeflügelbestand bestätigt worden. Auf Grund dieser Bewertung sei es möglich, die Bedingungen zur Teilnahme von Geflügel und gehaltenen Vögeln an Geflügelausstellungen oder Geflügel-Veranstaltungen anderer Art wieder zu erleichtern und wieder ohne Mehraufwand möglich zu machen.

Mit der Änderung der Allgemeinverfügung entfalle die Pflicht, nachzuweisen, dass Geflügel und gehaltene Vögel nicht mit dem hochpathogenen Aviären Influenzavirus infiziert sind. Das betreffe auch Geflügelbörsen und -märkte sowie Veranstaltungen anderer Art, bei denen Geflügel verkauft oder getauscht wird.