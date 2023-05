Auto brennt in Mühlberg komplett aus – Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung

Mühlberg In der Nacht zum Sonntag kam es in Mühlberg zum Brand eines geparkten Autos. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Röhnberg Allee in Mühlberg (Landkreis Gotha) zum Brand eines Autos. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Pkw bereits im Vollbrand, teilte die Polizei mit. Trotz des schnellen Löscheinsatzes brannte das Auto völlig aus.

Auch eine angrenzende Hecke fing Feuer und musste gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

