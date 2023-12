Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Kreis Gotha

Zwei Autos sind im Kreis Gotha frontal zusammengestoßen. Ein Mann und eine Frau wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Donnerstagabend hat sich ein in der Engelsbacher Straße ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 73-jähriger Fahrer eines VW auf der B88 von Friedrichroda in Richtung Engelsbach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 60-jährigen Fahrerin eines Opel.

Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

