Auto gerammt und weiter gefahren: Frau mit 4,7 Promille in Gotha unterwegs

Gotha. In Gotha hat die Feuerwehr eine völlig betrunkene Autofahrerin gestoppt. Zuvor hatte sie einen Unfall gebaut.

Eine 55-jährige Frau ist am Montagabend in der Mönchallee in Gotha zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen. Laut Polizei touchierte sie mit ihrem Fahrzeug einen entgegenkommenden Pkw und fuhr weiter.

Feuerwehrkräfte seien im Anschluss auf sie aufmerksam geworden und haben sie gestoppt. Die Einsatzkräfte haben die Tür der stark alkoholisierten Frau öffnen müssen und parallel die Polizei informiert. Ein Atemalkoholtest habe rund 4,7 Promille bei der Frau ergeben. Gegen sie sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

