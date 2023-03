Auto wird gegen Bus geschleudert: Mehrere Verletzte bei Unfall im Kreis Gotha

Georgenthal Bei einem Unfall nahe Georgenthal sind am Mittwochabend insgesamt sechs Personen verletzt worden. Ein 63-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Am Mittwochabend hat sich ein schwerer Unfall im Kreis Gotha ereignet. Laut ersten Erkenntnissen musste ein 63-jähriger Bus-Fahrer verkehrsbeding am Abzweig der Landstraße 1028 zur B88 warten und wollte in Richtung Georgenthal abbiegen.

Zu diesem Zeitpunkt kam eine 51-jährige Renault-Fahrerin aus Richtung Georgenthal und wollte nach links in Richtung Tambach abbiegen. Dabei habe die Frau vermutlich die Vorfahrt eines entgegenkommenden Opel missachtet. Es kam zur Kolliison. Dabei sei der Opel gegen den Bus geschleudert worden.

Keine Fahrgäste im Linienbus

Der 63-Jährige wurde schwer verletzt. Die fünf Insassen des Opel im Alter von 29 bis 65 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Nun werde geprüft, ob die 51-Jährige fahrtüchtig war. Es sei eine Blutentnahme angeordnet worden, heißt es von der Polizei.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befanden sich keine Fahrgäste in dem Linienbus. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

