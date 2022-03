Auto wird nach Zusammenstoß gegen Zaun geschleudert - Verkehrsunfall in Gotha

Gotha. Am Dienstag kam es in Gotha zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Autos miteinander kollidierten. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Am Dienstag ist es in der Steinmühlenallee/Erfurter Landstraße in Gotha zu einem Verkehrsunfall gekommen. Im Kreuzungsbereich ist ein 81-jähriger Autofahrer mit dem Fahrzeug einer 58 Jahre alten Frau zusammengestoßen.

Infolge dessen wurde das Auto des Mannes laut Polizei gegen einen Grundstückszaun in der Nähe geschleudert. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeugführer blieben jedoch unverletzt.