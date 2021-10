Autodieb flüchtet bei Verkehrskontrolle und rast durch Waltershausen

Der Autofahrer entzog sich in Waltershausen einer Polizeikontrolle (Symbolbild).

Waltershausen. Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Audifahrer durch Waltershausen gerast. Das Auto hatte er zuvor gestohlen.

Ein Autodieb ist in Waltershausen (Landkreis Gotha) vor Verkehrspolizisten geflüchtet. Diese wollten in der Nacht zum Samstag den Wagen kontrollieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Fahrer gab Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit quer durch die Stadt. In einer Straße stellte er das Auto unverschlossen ab und flüchtete unerkannt.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Wagen vorher in Aspach gestohlen worden war. Die Polizei Gotha bittet Zeugen um Hinweise.