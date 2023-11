Die beiden Baustellen in der Gothaer Innenstadt verzögern sich. (Symbolbild)

Autofahrer aufgepasst: Baustellen in Gothaer Innenstadt dauern länger

Gotha. Zwei Baustellen in Gotha brauchen mehr Zeit. Für eine Straße ist ein Datum bekannt. Doch eine weitere Maßnahme wird dort bald für zusätzliche Einschränkungen sorgen.

Die Baustelle in der Gartenstraße wird nicht wie geplant fertiggestellt. Wie die Stadtwerke Gotha mitteilten, sei der Abschluss der Maßnahme nun für Freitag, den 8. Dezember, geplant. Grund für die Verzögerung ist, dass Untersuchungen ergeben hätten, dass weitere Schichten der Asphaltdecke durch die Stadt getauscht werden müssten.

Außerdem seien weitere Beteiligte in die Baumaßnahme einbezogen worden, was auch mehr Zeit beanspruche. Die Stadtwerke wiesen zudem darauf hin, dass schlechte Witterungsbedingungen die Asphaltierung verzögern könnten.

Fahrspur wird zum Teil über Gehweg geführt

Von Montag, dem 20. November, bis voraussichtlich zum Freitag, dem 8. Dezember, wird zudem eine Abwasserleitung auf der der Innenstadt zugewandten Seite der Gartenstraße in Höhe Hausnummer 14 repariert. Das kündigte die Stadtverwaltung an. Der Gehweg zwischen Brühl und Pfortenstraße entlang der Gartenstraße werde für Fußgänger gesperrt, die Fußgänger würden durch die Innenstadt umgeleitet.

Die Arbeiten sollen unter halbseitiger Sperrung der Südseite der Gartenstraße für den fließenden Verkehr erledigt werden. Während der Bauzeit müsse der Verkehr in der nördlichen Fahrspur teilweise über den Gehweg geführt werden. An der aktuell gültigen Verkehrsführung in der Gartenstraße wegen der Baustelle der Stadtwerke ändere sich nichts.

In der Friedrichstraße kommt es derzeit ebenfalls zu Einschränkungen. Die Baustelle sollte bis Juni 2024 dauern. Durch einen erhöhten Aufwand im Tiefbau ist das Vorhaben aber schon eineinhalb Wochen im Verzug, teilte die Stadtverwaltung mit. red