Autofahrer aus Landkreis Gotha verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in Zaun

Drei Gleichen. Am Mittwoch ist ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten. Dadurch entstand ein gewaltiger Sachschaden.

Am Mittwoch ist es in der Ebersdorfgrundstraße in Gotha zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Gutenbergstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dadurch geriet er laut Polizei ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überschlug sich und durchbrach einen Zaun. Der Fahrer verletzte dabei und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Zaun entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 90.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache.