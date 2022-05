Autofahrer fährt in Waltershausen Jungen an und flieht

Waltershausen. Auf dem Weg zur Bushaltestelle wurde ein 16-Jähriger von einem Auto angefahren. Es kam zur Fahrerflucht.

Montag gegen 7.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Emsetalstraße in Waltershausen. Ein 16-Jähriger war zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Bushaltestelle unterwegs. Als er sich auf Höhe der Kreuzung zur Straße "Langer Fahrweg" befand, wurde er von einem Fahrzeug angefahren.

Der Unfallverursacher verließ daraufhin einfach die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzugehen. Der 16-Jährige wurde dabei laut Polizei leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen sollen sich unter der Tel. 03621-781124 bei der Polizei melden.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.