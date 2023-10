Autofahrer flüchtet vor der Polizei in Gotha

Gotha. Der Fahrer eines Audi sollte in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dann geschah etwas, bei dem mehrere Personen gefährdet wurden.

Die Verfolgung eines Audi A4 nahmen Polizeibeamte am Donnerstagabend in Gotha auf. Diese wollten gegen 19.30 Uhr den Fahrer zunächst einer Verkehrskontrolle in der Arndtstraße unterziehen. Nach Polizeiangaben ignorierte er jedoch das Anhaltesignal und flüchtete mit seinem Fahrzeug. Die Beamten nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Im Bereich der zweispurigen Bundesstraße 247 wechselte der Flüchtige unvermittelt die Fahrspur, sodass der Funkstreifenwagen auf das Heck des Audis auffuhr. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort und fuhr auf die Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Dresden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieben erfolglos. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im genannten Bereich beziehungsweise im Stadtgebiet von Gotha durch den Fahrer des Audi A4 gefährdet wurden. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrzeugführer oder dessen Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621/781124 (Bezugsnummer: 0259713/2023) entgegen.

