Autofahrerin mit 2,7 Promille fährt gegen Gartenzaun und geparktes Auto

Eine stark alkoholisierte Frau hat die Polizei in Gerstungen aus dem Verkehr gezogen (Symbolfoto).

Am Samstagmorgen ereignete sich bei Gerstungen (Wartburgkreis) ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, verlor eine 33-jährige Frau aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve in Sallmannshausen die Kontrolle über ihren Pkw.

In der Folge kollidierte sie zunächst mit einen Gartenzaun und anschließend mit einem geparkten Auto. Die Polizei bemerkte sofort, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

