Autor Hanns Cibulka wird in Gotha vielfältig geehrt

Dieses Jahr wäre Hanns Cibulka 100 Jahre alt geworden. Der Lyriker, Erzähler und Tagebuchautor hatte am 20. September 1920 in Jägerndorf (heute Krnov, Tschechien) das Licht der Welt erblickt und war am 20. Juni 2004 in Gotha gestorben. Seine Urne war zunächst in Erfurt beigesetzt worden. Im Juni 2013 jedoch bewilligte der Gothaer Stadtrat dem „verdienstvollen Gothaer“ eine Ehrengrabstätte auf dem Hauptfriedhof Gotha. Im April 2014 wurde Cibulka in den dortigen Ehrenhain umgebettet.

1953 hatte Cibulka die Leitung der Gothaer Heinrich-Heine-Bibliothek übernommen und führte sie bis zu seiner Pensionierung 1985. Bekannt war er als kritischer Geist unter den Autoren. Die Stadtbibliothek Heinrich Heine, deren Veranstaltungssaal den Namen Hanns Cibulkas trägt, ihr Freundeskreis und die Stadtverwaltung Gotha ehren Cibulka anlässlich seines 100. Geburtstages mit verschiedenen Veranstaltungen. So wird es im Februar einen Literaturtreff zur Blauen Stunde „Hanns Cibulka und ‚Die blaue Farbe des Windes‘“ geben. Im März liest die Schriftstellerin Kathrin Schmidt in Gotha. Tschechisches Kinderbuch übersetzt Von März bis September widmet sich eine Ausstellung dem Leben und Wirken von Hanns Cibulka. Mit einem Poetenabend wird im Mai an den Lyriker Cibulka erinnert. Im Juni lesen Gothaer Schriftsteller zu seinen Ehren, und im September wird es einen Festakt zum 100. Geburtstag von Hanns Cibulka mit Sigrid Damm sowie die Wein-Lese des Freundeskreises der Stadtbibliothek mit Gedichten aus „Der Rebstock“ geben. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hat zudem herausgefunden, dass Cibulka 1958 das tschechische Kinderbuch „Kinderfreuden“ ins Deutsche übersetzt hat, das im Artia-Verlag erschienen ist. „Ich werde in drei Gothaer Kindergärten die Gedichte daraus vorlesen, zweimal 33 und einmal 34 Minuten – insgesamt also genau hundert Geburtstagsminuten“, so Kreuch.