Autosalon mit neuem Organisator

Der Gothaer Autosalon, sagt Klaus Baumbach, sei die älteste Veranstaltung in Gotha nach der Wende. 1991 gab es ihn erstmalig, damals im Innenhof des Schlosses Friedenstein. Ab 1992 arbeitete Baumbach für ein Wochenblatt und organisierte den Autosalon. Das Blatt trat als Veranstalter auf aber die Marktorganisation sei seine Sache gewesen, erinnert sich der heute 87-Jährige. So lag es nahe, dass er von 2002 bis 2018 selbst Veranstalter wurde.

Der Autosalon, so Baumbach, hatte von 2002 bis 2012 die besten Jahre. Renommierte Hersteller hatten aufwendig gestaltete eigene Stände. Auch Fahrräder, Motorräder, Versicherungen und Autozubehör wurden präsentiert. Doch dann seien die markengebundenen Autohäuser angehalten gewesen, Präsentationen in den eigenen Gebäuden zu veranstalten. Der Autosalon schrumpfte von zwei auf einen Tag, es gab ihn nur noch auf dem Neumarkt. 2019 fiel er ganz aus.

Klaus Baumbach, der ihn nun in jüngere Hände übergibt, ist aber weiter als Weihnachtsmann auf dem Gothaer Weihnachtsmarkt und auch in Mühlhausen als Osterhase unterwegs, „solange die Gusche noch geht“, sagt er schmunzelnd. Nur das viele Laufen, unvermeidlich bei der Organisation von Märkten, falle ihm schwer. Nun übernimmt die „MSE Projektentwicklung & Vermarktung GmbH & Co KG“ mit Maik Hinkel als Projektmanager, der auch den innerstädtischen Weihnachtsmarkt mit der Kultourstadt-GmbH gestaltet.

Der Salon ist vom 5. bis 7. Juni geplant und wird den Buttermarkt mit einbeziehen – unter dem Schwerpunkt Elektromobilität. Auf dem Neumarkt werde eine Bühne platziert, der Freitagabend stehe im Zeichen des Partyschlagers, am Samstagabend gibt es ein Kuba-Festival.

Viele Autohäuser habe er angeschrieben, unterstreicht Hinkel. Rückmeldungen gibt es bereits, drei sogar sofort nach dem Anschreiben, freut er sich schon jetzt über die Resonanz.