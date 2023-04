Avery Dennison in Gotha: 500 emsige Beschäftigte angesiedelt

Gotha. Avery Dennison in Gotha will mit Müllsammelaktion und Bienenzucht für mehr Umweltschutz sorgen.

Den Earth Day, einen internationalen Aktionstag zum Schutz der Erde am 22. April, nahmen die Beschäftigten der Gothaer Niederlassung von Avery Dennison zum Anlass, um auf dem Betriebsgelände sowie auf den umliegenden Straßen und Grünflächen im Gewerbegebiet Gotha-Süd Müll zu sammeln. Einige Säcke füllten sich sie mit Plastikflaschen, Zigarettenstummeln, Pappen, Einwegbechern, Verpackungen und weiterem Unrat. Die Freiwilligen, die sich trotz des unbeständigen Wetters zusammengefunden hatten, wurden schließlich mit Kaffee und Kuchen belohnt.

Umweltfreundlicher machen Avery Dennison in Gotha seit April auch vier Bienenvölker. Die geschätzt 500 Tiere wurden erfolgreich auf dem Betriebsgelände angesiedelt, wo Etikettiersysteme und Selbstklebematerialien hergestellt werden. Mit diesem Schritt zur Erhaltung der Artenvielfalt will Avery Dennison einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. „Neben den vielen freiwilligen Helfern, sorgt dieses Projekt auch bei allen anderen Mitarbeitern von Avery Dennison Gotha für große Begeisterung. Ganz besonders freuen wir uns auf die ersten Kostproben des am Standort Gotha produzierten Honigs“, heißt es dazu aus dem Unternehmen.