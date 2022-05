Avner Dorman ist „Composer in Residence“ bei der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach (Archiv-Foto).

Avner Dorman und Thüringen Philharmonie live in Gotha

Gotha. Von Bach und Händel inspiriert: Avner Dorman gibt ein Konzert mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach in der Gothaer Margarethenkirche.

Der „Composer in Residence“ der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, Avner Dorman, gastiert am Samstag, 21. Mai, 18 Uhr, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Barock ImPuls“ in der Margarethenkirche Gotha.

Als Verehrer der Barockmusik sind Dormans Konzerte häufig von den Werken der Komponisten früherer Jahrhunderte geprägt, wie Bach und Händel. Auf dem Programm stehen mit dem „Piano Concerto in A“ und dem „Concerto Grosso“ deshalb nicht nur zwei bedeutende Werke aus seiner eigenen Feder, sondern auch jene Werke Bachs und Händels, die als die unmittelbaren Vorbilder zu seinen Kompositionen angesehen werden können. Als Solist ist Pianist Mackenzie Melemed mit den Musikerinnen und Musikern der Philharmonie zu erleben.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tickets gibt es unter ticketshop-thueringen.de und unter Tel.: 0361/2275227 sowie an der Abendkasse.