Awo ehrt Dachwigerin für Kindergarten-Engagement

Dachwig. Nancy Stiller aus Dachwig erhält die Ehrenamtsmedaille der Awo. Obwohl ihre Kinder längst nicht mehr in die Kita gehen, engagiert sie sich dafür.

Nancy Stiller aus Dachwig hat auf der Awo-Landeskonferenz in Erfurt die Ehrenamtsmedaille der Awo Thüringen erhalten. Darüber informiert der Verband. Mit der Auszeichnung wurde sie für ihr Engagement als Vorsitzende des Fördervereins vom Awo Kindergarten „Zwergenland“ in Dachwig geehrt. Träger der Einrichtung ist der Awo Regionalverband Mitte-West-Thüringen.

Seit Jahren engagiert sich Nancy Stiller für den Kindergarten, aus dem ihre eigenen Kinder längst herausgewachsen sind, erklärt eine Awo-Sprecherin. Dennoch bleibe Stiller der Einrichtung und dem Förderverein treu. Der Verein organisiere Flohmärkte, Kuchenbasare und Feste, akquiriert Spenden und ermöglicht damit viele Projekte für die Kinder. „Menschen wie Nancy Stiller sorgen dafür, dass kleine Orte in unserem schönen Thüringen lebenswert sind und bleiben“, so die Awo-Landesvorsitzende Petra Rottschalk in ihrer Laudatio.