Awo führt in Gotha Galletti-Programm fort

Der Klub Galletti werde geöffnet, sobald es die Pandemie gestatte, Veranstaltungen durchzuführen. Das kündigt Dirk Gersdorf, Sprecher der Arbeiterwohlfahrt Thüringen, an. Der Awo-Kreisverband Gotha hat die Begegnungsstätte in der Jüdenstraße in seine Trägerschaft übernommen, nachdem die Volkssolidarität Thüringen diese zum Jahresende geschlossen hatte.

Es gehöre zum Spektrum der Awo, niedrigschwellige Angebote für Jung und Alt zu schaffen, sagt Gersdorf. Er verweist etwa auf die Begegnungsstätte in Mühlberg in deren Regie. Die Awo sei „dem starken Wunsch“, so Gersdorf, von Stadt und Landkreis Gotha nachgekommen, so dass Galletti weiter bestehen könne. Der Verband wolle dazu 20.000 Euro jährlich beisteuern. Ferner stehen dafür 45.000 Euro im Jahr als Landeszuschuss in Aussicht. Diese Summe war vergangenes Jahr auch der Volkssolidarität als Klub-Förderung bewilligt worden.

Wie in den Jahren zuvor werde es im Galletti für alle Interessierten offene Angebote mit bis zu drei Veranstaltungen täglich geben, blickt der Awo-Sprecher voraus. Die Unterstützung durch die bisherigen Klub-Akteure sei ebenfalls willkommen.