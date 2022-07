Bach, Elert und Co. auf der Orgel in Wandersleben

Wandersleben. Melchior Condoi aus Sondershausen gibt ein Gastspiel in Wandersleben. Dort spielt er auf einem ganz besonderen Instrument.

Organist Melchior Condoi aus Sondershausen ist am Samstag, 23. Juli um 17 Uhr in der St. Petri-Kirche in Wandersleben zu Gast. Unter dem Titel „Barockes und Romantisches“ habe er ein Programm mit Werken von Bach, Mendelssohn, Karg Elert und anderen Meistern zusammengestellt, so die Veranstalter.

Die Orgel, die im Rahmen dieses Konzertes erklingen wird, sei 1724 vom Erfurter Orgelbauer Johann Georg Schröter erbaut worden, den auch Johann Sebastian Bach kannte und der seine Arbeit sehr schätzte. Sie gilt als das älteste erhaltene und spielbare Instrument im Gebiet der Drei Gleichen. Tickets gibt es für 10 Euro an der Tageskasse, die eine Stunde vor Beginn öffnet.