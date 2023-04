Bachchor Gotha singt Konzert mit hoffnungsvoller Botschaft

Gotha. Der Bachchor Gotha singt im Zeichen der Osterbotschaft zu den Thüringer Bachwochen.

Mit einem Beitrag, der das Leben feiert und die hoffnungsvolle Osterbotschaft in den Mittelpunkt rückt, beteiligt sich der Bachchor Gotha an den Thüringer Bachwochen. Das Konzert am Samstag, 22. April, ab 18 Uhr in der Margarethenkirche beginnt mit der Oster-Kantate „Ich war tot und siehe, ich bin lebendig“ des früheren Gothaer Hofkapellmeisters Gottfried Heinrich Stölzel. Es folgen die Kantate „Ich lebe mein Herze zu deinem Ergötzen“ von Johann Sebastian Bach, der Osterchoral „Christ lag in Todesbanden“ von Johann Pachelbel sowie das Oratorium „Die Auferstehung“ von Georg Philipp Telemann. Für den Bachchor, der mit den jungen Stimmen der „Lebensgeister“ singt, ist das Konzert die erste größere Kooperation mit dem Barockorchester der Thüringen-Philharmonie mit Originalinstrumenten. Das Solistenensemble mit Antje Rux (Sopran), Thomas Riede (Alt), Patrick Grahl (Tenor) und Michael Kranebitter (Bass) soll ein zusätzlicher Garant für Zuversicht und Lebensfreude sein.

Tickets an den Vorverkaufsstellen und ab 17.15 Uhr an der Abendkasse