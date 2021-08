Bachfest 2021 Gotha - Ohrdruf: Höhepunkte und Wermutstropfen

Ohrdruf. Bachfest 2021 Gotha - Ohrdruf: Johanna Bergmann bereitet German Brass den Weg. Kantorei muss auf Auftritt verzichten

Johanna Bergmann erlebt zu Beginn ihrer noch jungen Karriere eine Krönung als Kirchenmusikerin. Die Ohrdrufer Kantorin ist maßgeblich an der Vorbereitung und Organisation des 95. Bachfests der Neuen Bachgesellschaft beteiligt. Es wird kommende Woche erstmals in Gotha und Ohrdruf ausgerichtet. Wenn am Sonntag, 29. August, das renommierte Blechbläserensemble German Brass in der Trinitatiskirche Ohrdruf das Abschlusskonzert gibt, wird Johanna Bergmann zur Einstimmung „ihre“ Ratzmann-Orgel spielen, die Ouvertüre für die Klassik-Stars spielen. „Darauf freue ich mich jetzt schon.“

Doch nicht alle Bachfest-Blütenträume reiften. Weil das Programm coronabedingt auf vier Tage, von 26. bis 29. August, reduziert wurde, fielen dem unter anderem die Einsätze der Laienchöre und Freizeitmusikanten zum Opfer. Sie beschränken sich auf die Beteiligung ehrenamtlicher Organisten am Orgel-Weltrekordversuch. Am Donnerstag 19 Uhr sollen 95 Orgeln im Gothaer Land zeitgleich erklingen. Es gelte jetzt nur noch Ersatz für zwei Organisten zu finden, die krankheitsbedingt abgesagt haben, sagt Johanna Bergmann zum aktuellen Stand. Im Großen und Ganzen sehe es mit der Besetzung der 95 Orgeln aber gut aus.

Ursprünglich sollte die Ohrdrufer Kantorei mit dem Bachchor Gotha Bachs h-Moll-Messe zum Bachfest aufführen. Doch weil wegen der monatelangen Lockdowns die Probenarbeit ruhte, sehr erschwert war und sich dieses Meisterwerk der Kirchenmusik nicht auf die Schnelle einstudieren lässt, übernehmen das Profis, die Gaechinger Cantorey, am Freitagabend in der Margarethenkirche in kleiner Besetzung. „Vielleicht holen wir das zu einem späteren Zeitpunkt nach“, hofft Johanna Bergmann.

Im Gottesdienst am Sonntag, 29. August, in der Trinitatiskirche erklingt eine Solokantate. Ohrdrufs Kirchenchor kommt nicht zum Einsatz. „Das ist der Wermutstropfen dieses Bachfests“, bedauert dessen Leiterin. Die Kantorei bereite jetzt eine Adventsmusik zum Zuhören und Mitsingen vor. Die soll am zweiten Advent in der Trinitatiskirche aufgeführt werden.

