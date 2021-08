Bachfest 2021 Gotha - Ohrdruf: Kleine Stadt mit langer Bach-Tradition

Eine als Orgel verkappte Hörstationen steht in Ohrdruf vor der Michaeliskirche, an der Bachs Bruder Johann Christoph wirkte.

Gotha/Ohrdruf. Bachfest 2021 Gotha - Ohrdruf: Das Programm nimmt die ersten Schritte von Johann Sebastian in den Blick

Die Neue Bachgesellschaft führt seit 1901 regelmäßig Bachfeste durch, um die Musik Johann Sebastian Bachs und seiner Familie einer breiten internationalen Öffentlichkeit zu präsentieren. Dessen 95. Auflage richten Ohrdruf und Gotha aus. Das viertägige Programm von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. August stellt neben Leben und Werk von Johann Sebastian Bach insbesondere seinen älteren Bruder Johann Christoph (1671-1721) stärker in den Mittelpunkt. Er gilt als der Begründer der Ohrdrufer Bach-Familie.

Ohrdruf ist unter den Bachstädten die kleinste, kann aber auf eine mehr als 170-jährige Bach-Tradition verweisen. Die begann 1690 mit der Bestellung Johann Christoph Bachs zum Organisten der Michaeliskirche, von der heute nur noch das Turm steht. Nach dem Tod der Eltern lebte Johann Sebastian von 1695 bis 1700 bei seinem älteren Bruder Johann Christoph. Er war sein Vormund sowie Klavier- und Orgellehrer.

Daran wird am ersten Tag des Bachfestes mit Führungen in Ohrdruf erinnert, am Donnerstag 16 Uhr. Eine Stunde später verweist Valentin Rouget im wenige Kilometer entfernten Gräfenroda (Ilmkreis) auf die Orgelschule von Johann Peter Kellner (1705 bis 1772), der als Lehrer und Kantor in Gräfenroda lebte und wirkte. Die dortige Kirche entwickelte sich zum damaligen Zentrum einer Bach-Orgelschule im Herzogtum.

Ohrdruf steht auch am Abschlusstag im Rampenlicht des Bachfests. Es gibt Führungen, Konzerte im Schloss Ehrenstein sowie einen Kantatengottesdienst und das Abschlusskonzert in der Trinitatiskirche. Zum Finale, 18 Uhr, spielt dort German Brass auf, eines der führenden Blechbläserensembles, das mit seinem Bach on Brass die Klassikcharts gestürmt hat.

Von Gaechinger Cantorey bis German Brass

Los geht das Bachfest am Donnerstag 14 Uhr in Gotha mit der Buchpräsentation „Der Anfang der Musik - Bach im Gothaer Land“. Das neue Standardwerk zur Bach-Geschichte für den Gothaer Raum haben Stadthistoriker Alexander Krünes und Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und weitere Autoren verfasst.

Das Freitag-Programm startet um 14 Uhr mit einer Führung durch die Gärten der Gothaer Herzöge, Freimaurer und Illuminaten. Um 16 Uhr schließt sich in der Sankt-Viti-Kirche in Wechmar das Saxophon-Quartett Meier’s Clan mit Barockmusik bis hin zu Hits von Stevie Wonder und Sting an. Der Freitagabend klingt mit dem offiziellen Eröffnungskonzert des Bachfestes aus, mit der Gaechinger Cantorey unter Leitung von Hans-Christoph Rademann und Bachs h-Moll-Messe.

Musikgeschichte(n) aus Gotha ist am Samstag in vielfältiger Weise in und um Schloss Friedenstein zu erleben. Ein Höhepunkt dabei ist das Konzert des Barock-Ensembles der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, das 14 Uhr unter Leitung von Jens Goldhardt Kantaten von Bach und Stölzel aufführt. Ein zweiter: das Gesprächskonzert, 15.15 Uhr mit, Kantorin Mirosława Cieślak und dem Bach-Forscher und Intendanten des Leipziger Bachfestes, Michael Maul, die sich auf eine musikalische und amüsant-kriminalistische Spurensuche in Ohrdruf und Gotha begeben werden. Mit Werken des jungen Bach und seiner Vorbilder wollen sie die Klangwelt des Teenagers Bach ergründen – dabei eines verdeutlich: auch Bach ist nicht „vom Himmel gefallen“.

