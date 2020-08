Jens Goldhardt, Isabell Hofmann, Stefan Schambach, Claudia Müller, Knut Kreuch und Christoph Gösel (von links) präsentieren als Veranstalter gemeinsam das Logo für das Bachfest 2021, das im nächsten Jahr in Gotha und Ohrdruf sowie weiteren Orten des Landkreises vom 26. August bis zum 5. September stattfinden wird.

Bachfest in Gotha und Ohrdruf beginnt mit Weltrekordversuch

Genau ein Jahr vor dem Beginn des 95. Bachfestes der Neuen Bach-Gesellschaft Leipzig beginnt am 26. August der Vorverkauf für das Ereignis. Erstmals werden Gotha und Ohrdruf gemeinsam Gastgeber für diesen Reigen sein – vom 26. August bis zum 5. September 2021. Darüber informierten am Donnerstag Knut Kreuch (SPD), Gothaer Oberbürgermeister, und Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister von Ohrdruf, auf einer Pressekonferenz. Bisher gab es in Thüringen sieben Bachfeste – 1907, 1957 und 2001 war Eisenach Gastgeberstadt. Es folgten 1959 und 2009 Mühlhausen sowie 1964 und 2014 Weimar.