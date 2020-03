Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bachtage Ohrdruf werden zur Generalprobe fürs Bachfest

Zum sechsten Mal schon finden in Ohrdruf die Bachtage statt. „Wir gestalten sie alle zwei Jahre, doch diesmal mit einer Neuerung“, sagt Gundula Bomm, Pfarrerin der evangelischen Kirchgemeinde Ohrdruf. Denn Konzerte werde es nicht mehr nur an einem langen Wochenende geben, „sondern wir dehnen die Reihe vom Bachgeburtstag am 21. März bis zum Todestag des Komponisten am 28. Juli aus“, erklärt Johanna Bergmann, seit Mai des vergangenen Jahres Kantorin in Ohrdruf. „So werden vielleicht mehr Menschen angesprochen als an einem Wochenende mit drei Konzerten.“

Bach trifft elektronische Musik Johanna Bergmann hat sich um das Programm gekümmert. „Wichtig war mir, unterschiedliche Altersklassen anzusprechen“, sagt sie. So habe sie gern die Idee der beiden Jugendsozialarbeiter René Willing und Nico Walther aufgegriffen, die im Jugendzentrum Netzwerk unter dem Motto „Johann Sebastian Beat – Bach trifft elektronische Musik“ ein Projekt für Jugendliche anbieten wollen. Dabei soll die Musik von Bach mit modernen Klängen gemischt werden. Auf großes Interesse, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, hofft die Kantorin auch am 17. Juni, wenn sie die Orgel in der Trinitatiskirche vorstellen wird. „Wir schauen hinter die Kulissen dieses Instruments und es wird für die Besucher die Möglichkeit geben, selbst in die Pedale zu treten, die Manuale zu bedienen und natürlich alle Register zu ziehen.“ Gospelrock, Chor- und Kantatenkonzert Auch beim traditionellen Auftakt mit der Bach’schen Kaffeetafel wirken dieses Jahr wieder junge Leute mit. Denn unter der Leitung von Musiklehrerin Christiane Herger haben Schüler des Gymnasiums Gleichense Ohrdruf ein eigenes Bach-Musical einstudiert, das am 21. März in der Trinitatiskirche Premiere hat. Zudem hält Hans-Joachim Köhler einen Vortrag über Johann Sebastian Bach und seine Zeit in Ohrdruf. Bei weiteren Konzerten wird neben der Musik von Johann Sebastian Bach auch die seiner Vorbilder und Schüler erklingen. Gospelrock, ein Chor- und ein Kantatenkonzert ergänzen das vielfältige Programm. Bei den meisten Veranstaltungen ist der Eintritt frei – es wird aber um eine Kollekte gebeten. Für das Konzert mit dem Ensemble Armoniosa am 11. April, den Gospelrock am 27. Juni und das Kantatenkonzert am 28. Juli gibt es im Vorfeld Tickets zu kaufen. Enge Zusammenarbeit von Kirchengemeinde und Stadt Ohrdruf Die Kirchgemeinde wird bei den Bachtagen von der Stadt Ohrdruf unterstützt. „Wir haben den Flyer gestaltet, drucken lassen und verteilen ihn, und es gibt von uns auch finanzielle Hilfe“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister. „Uns ist diese Zusammenarbeit wichtig, können wir doch die diesjährige Konzertreihe als Generalprobe für 2021 nehmen.“ Denn nächstes Jahr wird Ohrdruf zusammen mit der Stadt Gotha Gastgeber für das internationale Bachfest der Neuen Bachgesellschaft Leipzig sein. Einen Vorgeschmack darauf dürfte auch das Kantatenkonzert zum 270. Todestag von Johann Sebastian Bach am 28. Juli bieten. Denn es wird gemeinsam von Sängern der Kantorei Ohrdruf und der Kantorei Gotha gestaltet – mit weiteren Künstlern. „Für nächstes Jahr haben wir uns dann die Johannes-Passion vorgenommen“, gibt Johanna Bergmann einen Ausblick. Programm der Bachtage in Ohrdruf von März bis Juli 2020 21. März, 15 Uhr, Trinitatiskirche: Bach’sche Kaffeetafel mit Vortrag über Bach und seine Zeit in Ohrdruf sowie einem Musical von Schülern des Gymnasiums Gleichense unter Leitung von Christiane Herger, anschließend Kaffee und Kuchen 21. März, 19.30 Uhr, Trinitatiskirche: Neugier im Mondlicht – Orgelkonzert zum Bachgeburtstag mit Timo Beek 11. April, 15 Uhr, Trinitatiskirche: Around Bach – Konzert der Thüringer Bachwochen mit dem Ensemble Armoniosa 10. Mai, 17 Uhr, Trinitatiskirche: Chorkonzert zum Muttertag mit dem Männerchor Taubach und der Ohrdrufer Kantorin Johanna Bergmann an der Orgel 27. Mai, 16 Uhr, Jugendzentrum Netzwerk: Johann Sebastian Beat – Bach trifft elektronische Musik, Projekt für Jugendliche 29. Mai, 19.30 Uhr, Siechhofskirche: Bach, seine Vorbilder und seine Schüler, Cembalokonzert mit Reinhard Glende 17. Juni, 16 Uhr, Trinitatiskirche: Orgel zum Anfassen – Kantorin Johanna Bergmann stellt die Orgel der Trinitatiskirche vor 27. Juni, 19 Uhr, Trinitatiskirche: Gospelrock mit dem Gospelchor Ohrdruf und dem Ensemble Gospelrock 28. Juli, 19.30 Uhr, Trinitatiskirche: Kantatenkonzert mit Sängern der Kantoreien Ohrdruf und Gotha sowie der Capella Jenensis Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.bachtage-ohrdruf.de.