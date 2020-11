Bad Tabarz: Erste Sanierungen in St.-Peter-und-Paul-Kirche

Der als Arkadengang gestaltete Eingangsbereich der Kirche St. Peter und Paul in Bad Tabarz erstrahlt seit kurzem in neuem Glanz. 84.000 Euro hat die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Tabarz-Cabarz dort investiert. Die Sanierung des Vordachs, wie auch der gesamten Kirche sei bitter notwendig geworden, sagt Bad Tabarz’ Bürgermeister David Ortmann (SPD). An dem Objekt seien immer größere Schäden festgestellt worden.