Die Gemeinde Bad Tabarz steckt 2023 Geld in ihre Feuerwehr. So soll das Gebäude neue Rolltore bekommen.

Bad Tabarz investiert in Kindergarten, Feuerwehr und Tabbs

Bad Tabarz. Gemeinde hat einen genehmigten Haushalt für dieses Jahr, saniert Straßen und Gehwege und baut weiter Schulden ab.

Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung hat jetzt den Haushaltsplan von Bad Tabarz für dieses Jahr genehmigt. Darüber informiert Steve Gerlach, Kämmerer der Gemeindeverwaltung. Der Verwaltungshaushalt belaufe sich auf etwa 9,2 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt auf knapp 2,7 Millionen Euro.

Investiert werden solle weiter in den Kindergarten-Neubau am Rand der geplanten Gartenstadtsiedlung. „Vergangenes Jahr wurde begonnen, und wir wollen 2024 fertig werden“, so Gerlach. Der Neubau koste insgesamt 4,6 Millionen Euro und werde zu 90 Prozent gefördert. 136.000 Euro gebe Bad Tabarz dieses Jahr für die Feuerwehr aus. Neue Rolltore, Feuerwehrtechnik und ein geländegängiger Pickup als Ersatz für einen Jeep als Kommandowagen sollen angeschafft werden. Auch für den Bauhof werde Technik ersetzt und neue gekauft.

Letzter Bauabschnitt läuft in der Walther-Rathenau-Straße

Für die Sanierung von Straßen und Gehwegen seien 169.000 Euro vorgesehen. In der Walther-Rathenau-Straße laufe zum Beispiel der letzte Bauabschnitt von der Schul- bis zur Inselsbergstraße. In der Langenhainer Straße werde zwischen Friedhofstraße und Baumarkt das alte Kopfsteinpflaster entfernt und die Fahrbahn asphaltiert. Der Gehweg soll breiter werden, außerdem würden Parkbuchten geschaffen.

Fortsetzen werde die Gemeinde die energetische Sanierung des Gesundheit- und Sportbades Tabbs. „Dafür sind 740.000 Euro geplant“, sagt Steve Gerlach. Es beginne die Erneuerung der Lüftungsanlage, und die Beleuchtung soll auf LED-Lampen umgestellt werden. Die Tabbs Vital GmbH, die das Bad betreibt, bekomme für ihre Arbeit einen Zuschuss von 380.000 Euro. Das Kuramt sei mit 570.650 Euro ebenfalls gut ausgestattet, „wobei 351.000 Euro davon über die Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge eingenommen werden“, macht David Ortmann (SPD), der Bürgermeister, aufmerksam.

Ortmann verweist auf die Schwierigkeit, mit der Bad Tabarz zu kämpfen hat: „Einerseits versuchen wir, weiter kontinuierlich unsere Schulden abzubauen, andererseits müssen wir investieren, weil wir noch viel aufzuholen haben.“ 370.000 Euro Schulden sollen dieses Jahr getilgt werden. Lag die Pro-Kopf-Verschuldung von Bad Tabarz Ende 2015 noch bei 2808 Euro, so soll sie am Ende dieses Jahres 1921 Euro betragen – was allerdings immer noch etwa das Vierfache des Thüringer Durchschnitts sei.