Bad Tabarz: Keine Christvesper im Winkelhof

Der Gemeindekirchenrat sagt die geplante Christvesper am Winkelhof zum Heiligen Abend ab. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, so Pfarrer Kai-Philipp Kunze mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen. Aber die Voraussetzungen dafür seien einfach nicht mehr gegeben.

Das kirchliche Weihnachtsfest falle in Bad Tabarz dennoch nicht aus: Die Christvesper mit Krippenspiel ist als Video vorab aufgenommen worden und wird ab 24. Dezember auf dem YouTube-Kanal der „Kukuna“ abrufbar sein. Für alle, die kein Internet haben, bestehe die Möglichkeit, den Film in der Kirche zu sehen – am 24. Dezember zur jeweils vollen Stunde: 15, 16 und 17 Uhr. Präsenzgottesdienste sind am Heiligabend, 22 Uhr, sowie an den Feiertagen, jeweils um 10 Uhr.