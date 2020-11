Bad Tabarz: Kneipp-Chef dankt Schipanski

500.000 Euro vom Bund für die Ausrichtung des Kneipp-Jubiläums im Jahr 2021erfreuen Sigurd Scholze, den Vorsitzenden des Thüringer Kneipp-Landesverbandes, lässt er aus dem Kneipp-Heilbad Tabarz ausrichten. Er sehe in dieser großartigen Entscheidung für den Kneipp-Bund ein Zeichen für das Mitspracherecht der Kneipp-Lehre besonders in der Verbindung von Naturheilkunde und Schulmedizin als integrative Medizin. Seine langjährigen Bemühungen um Aufnahme des Kneippens in die Präventionsleitlinien der Krankenkassen betrachtet er damit als zumindest anerkannt.

Dabei habe ihm der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) stets geholfen. Der Landesverband Thüringen nehme in der Kneippfamilie zahlenmäßig zwar einen der hinteren Plätze ein, habe sich aber durch 12 Vereine, ihre Leistungen und Zertifizierungen von 50 Kneipp-Kitas, 13 Kneipp-Schulen, 2 Kneipp-Seniorenheime und die Kneipp-Klinik Lauterbach Bad Liebenstein Renommee verschafft, betont Scholz. Sein Beitrag im Jubiläumsjahr 2021 werde öffentlichkeitswirksam am 17. Mai 2021 (Kneipps Geburtstag) auf der Bundesgartenschau in Erfurt in einer Präsentation des Thüringer Kneippens durch Vereine und Einrichtungen angeboten, kündigt er weiter an.