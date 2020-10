Bad Tabarz: Tabbs-Küche versorgt Kindergarten und Krippe

Für den Kindergarten Villa Kunterbunt, derzeit 92 Kinder, und die Krippe Tabarzer Käthchen mit momentan 42 Mädchen und Jungen wird das Mittagessen ab Januar des nächsten Jahres in der Küche des Gesundheits-, Sport- und Familienbades Tabbs gekocht. Ungefähr 150 bis 170 Portionen sollen von Montag bis Freitag täglich für die Kitas in der Küche zubereitet werden, die außerdem die Gäste im badeigenen Bistro versorgt. „Da haben wir genug Kapazität. Die Küche ist groß“, sagt David Ortmann (SPD), der Bürgermeister von Bad Tabarz. „Und wir nutzen auf diese Weise unsere eigenen Einrichtungen.“ Denn die Tabbs Vital GmbH, die das Bad betreibt, ist eine hundertprozentige Tochter der Gemeinde Bad Tabarz.

Keine Geschmacksverstärker und schnelle Lieferung

Ziel sei es, den Kindern ein möglichst frisches Mittagessen bieten zu können, das vorrangig mit Produkten aus der Region gekocht wird und ohne Geschmacksverstärker auskommt. „Zwischen Ankunft in der Einrichtung und dem Verzehr sollen höchstens 30 Minuten liegen“, so Ortmann. Bad Tabarz wolle kinder-und familienfreundlicher Ort sein, dazu gehörten auch gesunde Mahlzeiten. „Wir sind nicht unzufrieden mit unserem jetzigen Anbieter, aber wir denken, dass wir es noch besser machen können.“

Bei Elternabenden für jede Gruppe einzeln wegen der Corona-Pandemie und einem Treffen mit den Elternvertretern sei diese Idee ausführlich besprochen worden. „Denn Frische und Regionalität haben ihren Preis. Eine solche Portion würde ab Januar drei Euro kosten – derzeit sind es 2,35 Euro.“ Die Gemeinde wolle den neuen Preis dann allerdings für drei Jahre garantieren.

„Wir haben die Eltern über unseren Vorschlag in einer Befragung entscheiden lassen“, sagt der Bürgermeister. 105 Familien hätten sich beteiligt. 89 hätten sich für das neue Angebot ausgesprochen, 15 dagegen, und ein Stimmzettel sei ungültig gewesen. „Das Ergebnis ist eindeutig. Also wird das Tabbs ab Januar für unsere Kinder und die Mitarbeiter kochen“, freut es David Ortmann.

Die Gemeinde sei sich sicher, dass die Abnehmer zufrieden sein werden, „denn ab dem 1. Dezember haben wir einen neuen Koch im Tabbs. Es handelt sich um Danilo Weh, der viele Jahre Küchenchef im Schwanenrestaurant des Hotels Frauenberger in Tabarz war.“ Von der französischen Gourmet-Bibel Gault Millau hatte er eine Kochmütze bekommen.

Kräuter aus dem eigenen Beet für frische Aufstriche

Auf gesundes Essen werde im Kindergarten Villa Kunterbunt auch zum Frühstück und am Nachmittag Wert gelegt. „Die Eltern zahlen dafür einen geringen Obolus. Sie brauchen ihren Kindern nichts mitzugeben“, sagt Anett Walterscheid-Otto, die Leiterin. „Weil wir Kneipp-Kindergarten sind, richten wir auch die Ernährung danach aus. So holen wir Kräuter aus unserem eigenen Beet und bereiten damit frische Aufstriche zu.“ Die Küchen-Mitarbeiter hätten als Weiterbildung einen Kneipp-Kochkurs absolviert.

Besonders intensiv beschäftige sich die Gruppe mit der Kneippschen Lehre, die derzeit wegen der Corona-Pandemie und zur Vermeidung von zu vielen Kontakten in der Villa Kunterbunt im Vereinsraum an der Arenarisquelle betreut wird. Anett Walterscheid-Otto: „Sie sind ja dort tatsächlich an der Quelle, denn der Kurpark bietet Kneipp-Tretbecken, Barfußpfad und Kräuterspirale. Und den Wald haben die Kinder für ausreichend Bewegung auch gleich vor der Tür.“