Bad Tabarz. Gartenstammtisch Bad Tabarz trifft sich am 10. März wieder.

Bad Tabarz unterstützt Wildbienen und Hummeln im Garten

Nach den sehr lehrreichen Baum- und Strauchschnittnachmittagen im Januar und Februar trifft sich der Gartenstammtisch Bad Tabarz zu seiner nächsten Veranstaltung am Dienstag, 10. März, zur gewohnten Zeit um 17 Uhr im Heimatmuseum in der Inselsbergstraße 48. Das kündigte Mitinitiatorin Angelika Illner an.

Dieses Mal ist Nationalparkführer Reinhard Melzer zu Gast, der selbst einen beeindruckend insektenfreundlichen Garten in Hörselgau besitze. „Er wird mit uns darüber sprechen, was man im eigenen Garten für Wildbienen, Wespen und Hummeln tun kann“, so Illner. Der Gartenstammtisch ist offen für alle Interessenten, auch neue Besucher, nicht nur aus Bad Tabarz, seien willkommen. Der Stammtisch wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen und trifft sich monatlich.