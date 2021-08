Bad Tabarz: Wissenswertes über Kräuter

Am Hochbeet an der Arenaris-Kuranlage in Bad Tabarz kann man Wissenswertes über Kräuter erfahren.

Bad Tabarz. Wirkung und Anwendung von Kräutern stehen am 15. August in Bad Tabarz im Mittelpunkt. Im Lauchagrund dreht sich an diesem Tag alles um Kräuter.

Zu einer Kräuterexkursion lädt am Sonntag, 15. August, der Kneippverein Bad Tabarz/Brotterode interessierte Gäste ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Touristinformation in der Lauchagrundstraße 12 a in Bad Tabarz.

Von dort aus geht es zur Arenaris-Kuranlage, wo Heilpflanzenexpertin Undine Jacobs über die Wirkung von Kräutern und deren Anwendung erzählt. Eintritt kostet 5 Euro, Kinder sind frei. Der Erlös kommt dem Bau eines weiteren Kräuterbeetes zugute.