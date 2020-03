Zur vollen Einsatzbereitschaft fehlt nur noch ein Löschauto

Mitunter werden Versammlungsleiter von den Ereignissen einer Sitzung überrascht. So jedenfalls ergeht es Holger Robes zur Jahreshauptversammlung des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr Bad Tabarz.

Nachdem alle Auszeichnungen und Urkunden auf den dafür vorbereiteten Tischen im Zuge des Tagesordnungspunktes Ehrungen vergeben sind, ruft der Bad Tabarzer Bürgermeister David Ortmann (SPD) den Versammlungsleiter Holger Robes in die Mitte des Saals im Gasthaus Meisenstein in Winterstein, wo die Tabarzer Floriansjünger zum zweiten Mal zu ihrer Jahreshauptversammlung mit anschließendem Ball zusammengekommen sind.

Der Bürgermeister befördert Holger Robes vor versammelter Mannschaft, Gästen sowie Mitgliedern und Förderern des Vereins zum Hauptbrandmeister. Das sei der höchste Rang, den ein freiwilliger Feuerwehrmann einer Ortsfeuerwehr erreichen könne.

Feuerwehrmannmit Leib und Seele

Der heute 54-jährige Robes gehört seit 1982 der Feuerwehr an. Seit 1996 leitet er die Einsatzabteilung als Ortsbrandmeister, von 1991 an war er Stellvertreter. Der gelernte Schlosser ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Hauptberuflich arbeitet er jetzt bei der Werkfeuerwehr von Continental in Waltershausen.

Frank Schwarzbach sowie Lutz Frank (nicht auf dem Foto) erhalten die Ehrenmedaille des Thüringer Feuerwehrverbandes für treue Dienste) von Kreisbrandmeister Bernd Reifschneider (links) und Klaus Steffens (rechts). Foto: Wieland Fischer

Bei der Tabarzer Feuerwehr führt Robes die 40-köpfige Einsatzgruppe, die auch sechs Frauen in ihren Reihen hat. Vergangenes Jahr ist die Tabarzer Feuerwehr zu 60 Einsätzen alarmiert worden, davon zu 24 Bränden und 36 Hilfeleistungen. In der Summe waren die Frauen und Männer dabei mehr als 500 Stunden im Einsatz. Auch beim Rennsteiglauf, bei Radrennen oder bei Biathlon-Wettbewerben in Oberhof unterstützten sie mit insgesamt 720 Stunden. Weitere 680 Stunde kamen für die Feuerwehrleute bei der Absicherung von Veranstaltungen im Kurort zusammen, zählt Holger Robes in seinem Bericht auf.

Ende vorigen Jahres konnte die Tabarzer Feuerwehr ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 3000 in Empfang nehmen. Der Landkreis Gotha ermöglichte die Anschaffung, der Freistaat Thüringen steuerte Fördermittel in Höhe von 80.000 Euro bei. Das alte LF16 ist für 11.000 Euro versteigert worden. Der Landkreis sorgte für Ersatz aus Neudietendorf.

Um weiterhin Brandschutz und Hilfeleistungen im Ort gewährleisten zu können, wäre es wichtig, ein weiteres Löschfahrzeug durch die Gemeinde zu beschaffen, betonte Holger Robes. Hier seien vor allem der Bürgermeister und der Gemeinderat gefragt. Die Kommune sei bereit, das zu leisten, sagt David Ortmann zu. Doch angesichts ihrer nach wie vor prekären Finanzlage sei das leider nicht sofort möglich. Als weitere Anschubfinanzierung steuerte der Bürgermeister erst einmal 100 Euro aus seinem Geldbeutel bei.

Ausrücken immermit voller Besatzung

Trotz eines fehlenden Löschwagens sei die Tabarzer Feuerwehr eine starke Truppe, loben Kreisbrandmeister Bernd Reifschneider und Klaus Steffens, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, die Tabarzer Mannschaft. Es sei eine von wenigen Feuerwehren im Landkreis, die zu Einsätzen stets in voller Besatzung ausrücken, bescheinigen die beiden Feuerwehrleute.

„Ohne eine so tolle Mannschaft wäre auch unsere erfolgreiche Vereinsarbeit nicht möglich“, stellte der Vorsitzende des Tabarzer Feuerwehrvereins, Christian Theodor, in seinem Rechenschaftsbericht fest. Insgesamt zähle der Feuerwehrverein derzeit 94 Mitglieder. In den ersten Wochen dieses Jahres seien zwei noch weitere Mitglieder hinzugewonnen worden, berichtet Christian Theodor in seiner Ansprache weiter.

Traditionell organisiert die Tabarzer Feuerwehr auch das Knutfest, das Osterfeuer und stellt den Maibaum im Ort auf. Den Martinsumzug führt sie zusammen mit dem Kindergarten durch.

Sie pflegt außerdem Kontakt zu Feuerwehrfreunden in der südungarischen Stadt Kecel. Sie hat knapp 9000 Einwohner. Im Mai vergangenen Jahres weilten die Ungarn in Bad Tabarz zu Gast. Für Mai dieses Jahres haben die Tabarzer einen Gegenbesuch nach Kecel eingeplant.

Nebenbei unterstützt der Feuerwehrverein auch die Einsatzabteilung finanziell und entlastet die Gemeinde, sagt Theodor. Vergangenes Jahr konnten so für mehr als 1400 Euro Geräte und ein Zelt angeschafft werden.