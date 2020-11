Bad Tabarzer erhalten schnelles Netz

Ab Januar kommenden Jahres sollen rund 1700 Haushalte in Bad Tabarz schneller ins Internet kommen als bisher. Grund: Die Deutsche Telekom baut das Glasfasernetz in der Gemeinde weiter aus.

Bereits ab 7. Dezember können die ersten 270 Haushalte das neue Netz nutzen. Das betrifft vor allem die Straßen am Mönchhof, An der Schaltstation und zum Wachkopf. Videokonferenzen, Streamen und Surfen sind jetzt gleichzeitig möglich. Fast neun Kilometer Glasfaserkabel hat die Telekom verlegt. Zudem wurden neun Verteiler in der Gemeinde aufgestellt und mit moderner Technik ausgerüstet, erklärt Marcel Albert, Regionalmanager der Telekom.

Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s), beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. „Die Ansprüche der Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig. Bandbreite ist heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom", sagt Bürgermeister David Ortmann (SPD). Deshalb freue er sich, dass Bad Tabarz vom Ausbau-Programm der Telekom profitiert. Die Telekom bietet am 24. und 25. November Bürgerberatungstage an. Jeweils von 11 bis 19 Uhr stehen Fachleute im Sitzungszimmer des Rathauses am Theodor-Neubauer-Park für Fragen bereit.