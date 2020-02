Bad Tabarzer Gartenfreunde erweitern den Kreis

Er existiert noch nicht einmal ein Jahr, der Gartenstammtisch in Bad Tabarz. Von einigen Menschen als Treffpunkt für Interessenten am Wachsen und Gedeihen auf ihrer Scholle im März 2019 ins Leben gerufen, hat sich diese monatliche Veranstaltung inzwischen etabliert. Zwar gibt es einen harten Kern, aber der ist offen für immer wieder neue Mitstreiter. Je mehr es bekannt wird und sich herumspricht, umso größer scheint auch die Nachfrage zu werden.

Das hat zur Folge, dass längst nicht mehr nur Tabarzer zum Gartenstammtisch kommen. Auch aus umliegenden Orten waren schon Interessenten da. Als unsere Zeitung über den Januartreff zum Thema Baum- und Strauchschnitt und eine mögliche Wiederholung dieser Veranstaltung mit einem Experten berichtete, erreichten uns danach Anfragen, wann und wo es so weit ist.

Am Dienstag, dem 4. Februar, treffen sich die Gartenfreunde nun erneut, um das Schneiden von Bäumen und Sträuchern unter Anleitung zu üben. Diesmal allerdings nicht in Bad Tabarz, sondern in Wangenheim bei Karin und Reinhard Kohls, Lindenallee 108. Erneut sind alle, die das Thema interessiert, wieder willkommen. Und auch danach soll es weiterhin monatlich ein Treffen der Gartenfreunde aus Bad Tabarz und gern auch anderen Orten geben.