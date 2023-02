Bad Tabarzer Kneipp-Figuren bleiben verschwunden

Bad Tabarz. Was der dreiste Diebstahl für Künstler Uwe Lüdecke bedeutet, der die Skulpturen im Auftrag der Gemeinde geschaffen hat.

Die drei Kneipp-Figuren, die am vergangenen Wochenende in Bad Tabarz gestohlen worden sind, werden immer noch vermisst. „Leider gibt es noch keine Anhaltspunkte“, sagt David Ortmann (SPD), der Bürgermeister des einzigen Kneipp-Heilbades in Thüringen. Es fehlen die Skulpturen, die an der Kreuzung der B 88 zur Inselsbergstraße, vorm Familien- und Gesundheitsbad Tabbs sowie im Lauchagrund nahe der Kneipp-Anlage Arenarisquelle standen. Es handelt sich um drei von zehn im ganzen Ort verteilten 1,95 Meter großen und an die zwei Zentner schweren Figuren, die an besonderen Plätzen massiv gesichert aufgebaut wurden.

Auch der Wasser-Kneipp am Tabbs wird vermisst. Foto: Peter Ditter / Archiv

Uwe Lüdecke ist der Bad Tabarzer Künstler, der die Skulpturen geschaffen hat. Dazu baute er einen Prototyp, um daraus wiederum eine Form herzustellen, die in einer Spezialfirma mehrfach ausgegossen wurde. Anschließend bemalte er die Figuren unterschiedlich und mit Bezug zu den fünf Säulen der Kneippschen Lehre zum Thema Wasser, Bewegung, Kräuter, Ernährung und Lebensordnung.

Der Kräuter-Kneipp aus dem Lauchagrund ist ebenfalls verschwunden. Foto: Peter Ditter / Archiv

„Der dreiste Diebstahl hat mich getroffen“, sagt Uwe Lüdecke. Er selbst habe, als er vergangenes Wochenende nach Erfurt fahren wollte, bemerkt, dass sein Pfarrer Kneipp an der B 88 verschwunden ist. „Und dann kamen noch die Meldungen von den anderen fehlenden Figuren hinzu.“ Er habe sich zwar mental damit auseinandergesetzt, dass sie vielleicht beschädigt oder beschmiert werden könnten und dass er sich das dann nicht zu sehr zu Herzen nehmen dürfe, „aber ganz wegstecken kann ich es nicht, dass drei von ihnen jetzt einfach verschwunden sind“. Schließlich stecke sehr viel Arbeit und Herzblut in diesem Projekt.

Dass der Willkommens-Kneipp an der Kreuzung von der Inselsbergstraße zur B 88 fehlt, hat Uwe Lüdecke selbst entdeckt. Foto: Peter Ditter / Archiv

„Allein das Bemalen eines Gesichtes dauert zwei Tage. Für die Gestaltung des Pfarrers an der B 88 habe ich drei Wochen gebraucht. Das Bemalen der Kräuter-Figur im Lauchagrund hat fünf Wochen gedauert. Den Talar zieren viele verschiedene Kräuter. Und der Wasser-Kneipp am Tabbs hat mich sogar sieben Wochen beschäftigt.“ Bei diesem Exemplar seien der spezielle Sockel und die Gießkanne, aus der permanent Wasser in ein kleines Becken fließt, die größte Herausforderung gewesen.

Sie gehören zu den meist fotografierten Objekten im Kurort

In Bad Tabarz werde gemunkelt, dass womöglich ein Sammler die Skulpturen, die alle Unikate sind, gestohlen hat. „Die Diebe hätten mir auch einfach einen Auftrag geben können, dann hätte ich ihnen welche gefertigt“, sagt Uwe Lüdecke zynisch. Sollten sie nicht wieder auftauchen und sollte die Gemeinde überlegen, sie neu anfertigen zu lassen, „dann würde ich alles versuchen, sie genauso zu gestalten wie die Originale, denn dann gebe es davon keine Unikate mehr“.

Im vergangenen Jahr erst sind die Kneipp-Figuren aufgestellt worden. „Sie zählen zu den meist fotografierten Objekten in Bad Tabarz“, sagt Bürgermeister David Ortmann. Das Projekt war vom Thüringer Wirtschaftsministerium gefördert worden. Der finanzielle Eigenanteil der Gemeinde wurde ausschließlich von Kurgästen, Reha-Patienten und Touristen in Form des Kurbeitrags bezahlt.

Die Polizei Gotha bittet zum Diebstahl der drei Kneipp-Figuren um Hinweise unter Telefon: 03621 / 781124 und der Bezugsnummer 0033908.