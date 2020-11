Gerade in Lockdown-Zeiten entdecken die Menschen die Naherholungsgebiete in ihrer Region wieder. Schon im Frühjahr verzeichneten die Wandergebiete in unserem Landkreis starken Zulauf, aber auch die Gothaer Naherholungsgebiete wie Krahnberg und Seeberg oder die Parks wurden von vielen Menschen genutzt – wie nun auch wieder.

Umso schöner ist es, wenn entlang der Wander- und Spazierwege hin und wieder eine Bank steht. In Gotha auf dem Seeberg oberhalb des Gipsbruchs war eine beliebte Sitzgelegenheit an Deinhards Ruhe verschwunden. Doch inzwischen gibt es dort wieder eine Bank, nun sogar mit Lehne. Auf der Rückseite ist „Für Ramona“ im Holz zu lesen. Ein Stück weiter, auch mit herrlichem Ausblick auf den Thüringer Wald und den Großen Inselsberg, lädt „Anettes Bank“ zum Verweilen ein. Diese beiden Bänke wurden in Eigeninitiative von Bürgern ohne Rücksprache mit dem Gartenamt aufgestellt. „Wir begrüßen solche Initiativen, und es gibt in unseren Naherholungsgebieten noch mehr gesponserte Sitzgelegenheiten“, sagt Claudia Heß, Leiterin des Gartenamtes, auf Nachfrage. Leider komme es immer wieder zu Vandalismus bei Sitzgelegenheiten. „Dabei werden zum Beispiel Latten zerstört, oder die Bänke werden mit Graffiti beschmiert.“ Die Mitarbeiter des Amtes würden die Bänke nach Möglichkeit reparieren. Wie viele Bänke überhaupt in Gotha existieren, dazu gibt es keine komplette Erfassung. Für das Aufstellen und das Pflegen der Bänke im Bereich der öffentlichen Grünflächen, Spiel- und Bolzplätze sowie in den Naherholungsgebieten, also im Gothaer Stadtwald, ist das Gartenamt zuständig. Über freiwillige Helfer würden sich die Mitarbeiter freuen. Wer ebenfalls eine Bank aufstellen lassen oder vielleicht bei der Pflege helfen und das Streichen übernehmen möchte, kann sich an Frau Sauerbier beim Garten-, Park- und Friedhofsamt Gotha wenden unter Telefon: 03621/ 222 475.