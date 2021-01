Bahn verbessert Strecke Fröttstädt-Friedrichroda

Im Sommer sollen zwei Bahnübergänge auf der Strecke Fröttstädt - Friedrichroda neue Schrankenanlagen bekommen: Jener zwischen Hörselgauer Straße und Industriestraße in Waltershausen (im Bild) und der Bahnübergang in Schnepfenthal.

Grün an der Bahnstrecke Fröttstädt — Friedrichroda muss Gehölz beschnitten werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Darüber informierte die Deutsche Bahn die Stadtverwaltung Waltershausen. Der Februar 2021 sei für die Arbeiten vorgesehen. Geplant seien dafür Baumfällungen entlang der Bahnstrecke.

Vorrangig betreffe dies nicht standsichere, schräge, zu nahe am Gleis befindliche oder sonst geschädigte Bäume sowie deren unmittelbares Umfeld. Teilweise sollen Streifen freigestellt werden. Maßnahmen in größerem Umfang seien im Bereich des Waltershäuser Ortsteils Schnepfenthal bis Friedrichroda nötig.

Um den Boden und den verbleibenden Baumbestand zu schonen, werde auch ein Hubschrauber für die Arbeiten ab 25. Februar eingesetzt, teilte die Bahn mit. Häcksel-Arbeiten an einigen Punkten auf der Gesamtstrecke bringen dann Lärm in den Nachstunden. Auch die Portale der Tunnel auf der Strecke sollen freigestellt werden. Die Arbeiten werden von der DB Fahrwegdienste GmbH beauftragt.

Zweiwegegroßhacker und Zweiwegebagger sollen in den Nächten vom 8. Februar bis zum 28. eingesetzt werden. Dies bringe ebenfalls Lärm. In der Woche vom 15. Februar an werde es auf der Landesstraße 1026 in Schnepfenthal zu kurzzeitigen einseitigen Straßensperrungen kommen. Dies betrifft auch die Bebraer Straße im Neubaugebiet in Friedrichroda.

Erneuerung von Schranken in der Planung

Avisiert, aber terminlich noch nicht endgültig bestätigt, ist eine Erneuerung von Schrankenanlagen. Wie von Martina Meissner, Projektleiterin bei der DB Netz, zu erfahren war, bekommen die Bahnübergänge in Waltershausen-Schnepfenthal (von der Friedrichrodaer Straße und Reinhardsbrunner Straße zur Ortsstraße und Robert-Koch-Straße) und im Gewerbegebiet Waltershausen-Hörselgau von der Hörselgauer Straße zur Industriestraße neue, elektronisch gesteuerte Schranken.

Die Abstimmung mit der Stadt Waltershausen und der Thüringerwaldbahn sehe in Schnepfenthal eine Absperrung über drei Wochen mit Beginn der Sommerferien vor. Ein Termin mit „HAKO“ in der Industriestraße muss noch vereinbart werden. Angestrebt werde, beide Schranken-Anlagen in einer Aktion zu erneuern.