Bahnhofstraße und Geyersberg in Schönau fertiggestellt

Die Bahnhofstraße und der Geyersberg wurden am Freitagvormittag in Schönau vor dem Walde wieder für den Verkehr freigegeben. Die Gesamtkosten aller Aufgabenträger belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro. Dahinter stehen eine Gemeinschaftsmaßnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Schilfwasser/Leina, des Energieversorgers Ohra-Energie und der Thüringer Netcom, die Glasfaser-Leitungen verlegte. Ohra-Energie verlegte Gasleitungen und stellte Hausanschlüsse her, Schilfwasser/Leina baute neue Trinkwasserleitungen und einen Abwasserkanal sowie rund 40 Hausanschlüsse, um die Haushalte und die Grundschule an die zentrale Kläranlage anschließen zu können. Dabei war auch die Leina zu unterqueren, die in Schönau vor dem Walde in Ortszentrum unter einer bebauten Brücke verläuft. Auch Engstellen erschwerten den Bauablauf. Deshalb nennt Leinatal-Bürgermeister Uwe Oßwald (CDU) vor dem Banddurchschnitt die Umsetzung der Investitionen einen Kraftakt für alle Beteiligten und Anwohner und dankt für das Engagement und die gegenseitige Rücksichtnahme. Man habe den Einwohnern versprochen, dass sie zu Weihnachten mit trockenen Schuhen in die Kirche kommen. Dieses Versprechen ist nun erfüllt. Die Bahnhofstraße hatte vorher keinen ausreichend breiten Bürgersteig.

Während der Bauzeit mussten die Kinder der Grundschule einen Umweg gehen und einen von der Gemeinde für die Bauzeit geschaffenen Seiteneingang nutzen. Nun kommen die Kinder aus dem Ort über den Bürgersteig und die Kinder von auswärts direkt vom Bus in das Schulgelände, denn auch eine Wendeschleife ist entstanden und die Bushaltestellen wurden neu gebaut. Freude auch in der Kindereinrichtung „Villa Kunterbunt“, denn deren Kinder kommen einmal in der Woche zum Sport in die Sporthalle der Schule. Die Kosten für die Gemeinde Leinatal, zu der Schönau vor dem Walde gehört, belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Hinzu kommen rund 170.000 Euro für die Bushaltestellen. Hierfür gab es 90 Prozent der förderfähigen Kosten als Fördermittel. Neben der Umsetzung geförderten Bauens im Rahmen der Dorferneuerung in Catterfeld sei dies eine der größten Investitionen der Gemeinde Leinatal im Jahr 2019, erinnert Oßwald. Bauausführende Firmen waren Eurovia Verkehrsbau und an den Bushaltestellen, nun modern mit Kasseler Borden ausgestattet, die Firma Bickhardt Bau. Die Wasserleitung legte der Zweckverband auch mit eigenen Kräften. Jürgen Kehl vom Zweckverband lobt die Anwohner, die schnell ihre Kleinkläranlagen abklemmten und sich an die modernere Entsorgung anschlossen. 2021 soll für rund 3,3 Millionen Euro auch die Kläranlage nahe am Nachbarort Ernstroda erweitert werden.