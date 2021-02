Bald mehr Platz im Freien für die Ohrdrufer Goldbergspatzen

Mehr Platz im Außengelände des Kindergartens Goldbergspatzen in Ohrdruf wird durch den Abriss alter Nebengebäude geschaffen. Er erfolgte noch vor dem Schneefall.

Ohrdruf. Die alten Nebengebäude des Kindergartens in Ohrdruf werden abgerissen bis auf eins, das eine Photovoltaik-Anlage bekommt.

Die Steppkes aus dem Kindergarten Goldbergspatzen in Ohrdruf werden bald noch mehr Platz in ihrem ohnehin schon großen Außengelände haben. Denn auf dem Areal laufen derzeit Abrissarbeiten. Alte Nebengebäude verschwinden bis auf eins, das als Lager für die Spielgeräte genutzt werden und in das eventuell noch eine Toilette eingebaut werden soll.