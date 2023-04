Bald schnelleres Internet in Ballstädt

Ballstädt. Die Telekom treibt den Mobilfunkausbau im Landkreis voran. Der Bau weiterer 19 Standorte ist bis nächstes Jahr geplant.

Auf schnelleres Internet können sich Anwohner in Ballstädt einstellen. Das Unternehmen Telekom hat dafür einen Standort mit 5G erweitert. Durch den Ausbau soll sich die Mobilfunk-Abdeckung in Ballstädt vergrößern und insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung stehen. Auch der Empfang in Gebäuden soll sich verbessern. Aktuell liegt die Haushaltsabdeckung im Kreis Gotha laut Telekom bei 98 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 19 Standorte zu den aktuell 60 hinzukommen.